РШУ: зумеры увольняются из-за скуки, а миллениалы – из-за выгорания

Представители разных поколений увольняются с работы по разным причинам. Так, например, часто зумеры покидают рабочее место из-за отсутствия интереса и скуки, сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков Русской школы управления (РШУ).

Сотрудники в возрасте до 27 лет, то есть представители поколения Z, чаще всего уходят из-за низкой зарплаты (71%), на втором месте среди причин – жесткий контроль и отсутствие гибкости (70%). Еще 62% зумеров пожаловались на невозможность развиваться. В 56% случаев поводом для увольнения стали неинтересные задачи. У миллениалов, которым сейчас от 28 до 43 лет, тоже на первом месте стоит зарплата (76%).

Вторая самая частая причина представителей этого поколения – перегрузки и выгорание. Еще 59% сообщили об отсутствии возможностей развиваться, 56% вынудили уволиться конфликты в коллективе.

"Это поколение, по словам респондентов, ценит баланс между работой и жизнью, но часто оказывается "зажатым" между карьерными амбициями и перегрузкой", — отметили аналитики.

Для представителей поколения Х, которым сейчас от 44 до 59 лет, основной причиной увольнения стали перегрузка и выгорание (63%), а вот зарплата и гибкость для них оказались менее важны (49% и 48% соответственно). Бумеры (60+) чаще всего увольняются из-за конфликтов (36%) и низкой зарплаты (28%).

Зато отсутствие возможностей для развития и обилие неинтересных задач их обычно не волнует – эти пункты отметили лишь 2-3% бумеров. Исследование, которое подготовлено на основе опроса 863 человек из разных отраслей бизнеса, подтверждает, что сотрудники разных поколений имеют свои ожидания от работы и для каждого нужны свои мотивационные драйверы, отметила директор РШУ Анастасия Боровская. Так, зумеры, по ее словам, больше нацелены на свободу и развитие, миллениалы – на справедливую зарплату и баланс, а старшие поколения ценят спокойную атмосферу в коллективе.

До этого исследователи выяснили, что зумеры, при достаточно требовательном отношении к работодателям и большом количестве важных факторов материальной и нематериальной мотивации, легко относятся к возможному увольнению. Увольнение одним днем, если работа не устраивает, считают нормальным 31% молодых специалистов.