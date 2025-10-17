Не медведи, а старушки и дачи: китайцев удивило необычное поведение россиян

За последние годы Россия и Китай сильно сблизились, и на этом фоне в обеих странах растет интерес к изучению культуры и обычаев друг друга. По словам журналистов из КНР, на многих жителей Поднебесной посещение РФ производит неизгладимое впечатление. Недавно своими эмоциями поделилась китаянка, которая прожила в России более полугода.

«До отъезда в Россию мое представление о стране складывалось, по сути, из трех слов: Путин, Сибирь и страна воинов. В голове постоянно крутились отфотошопленные изображения российского президента без рубашки верхом на медведе»,– рассказала представительница КНР в интервью изданию Baijiahao.

Как вспоминала девушка, увиденное значительно отличалось от ожидаемого. Москва предстала передовым городом с развитой системой, а встречи с медведями были возможны только в зоопарке. Возникло ощущение, что страна уже не сможет удивить, но это оказалось заблуждением. На третий день её визита произошёл неожиданный случай.

Китаянка поделилась, что на улице к ней подошла пожилая женщина, которая начала выражать свое недовольство, активно жестикулируя. Иностранка не сразу поняла причину, но вскоре осознала. Оказалось, бабушка была обеспокоена отсутствием головного убора у гостьи в холодную погоду, проявляя таким образом заботу.

«Тогда я осознала, что эта страна подобна огромной матрешке. Кажется, что все уже известно, но каждый новый слой открывает что-то ранее не виданное», – поделилась китаянка.

Вторым сюрпризом стало московское метро. Станции оказались настолько великолепными, что напоминали дворцы, а не просто транспортные объекты. Эта красота поражала воображение и заставляла замереть, рассматривая каждую деталь. Контраст с типичными спальными районами только усиливал это впечатление.

«Этот резкий контраст пронизывает русскую жизнь. Русские способны создавать передовые авиационные двигатели, но при этом забывают о протекающем кране.

Они способны на создание монументальных шедевров, но могут игнорировать ямы на дорогах», – заметила китаянка.

Но более всего удивила любовь русских к дачам. У гостьи сложилось впечатление, что каждый россиянин мечтает о даче – деревянном домике на небольшом участке земли. Китайцам это кажется странным, как и то, чем занимаются российские дачники.

«Что они там делают? Не отдыхают, а работают. Все выходные они сажают картофель, огурцы и помидоры в огородах, обрезают деревья и красят дома. Я долго не могла понять этот мазохизм. Потом поняла – это их личная зона стабильности, работа на своей земле их успокаивает», – поделились в КНР.

