Россиянка описала жизнь в одном регионе страны фразой «как тут не завидовать?»

Российская путешественница побывала на Дальнем Востоке и рассказала об особенностях жизни этого региона страны, которые ее удивили. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Здесь можно наслаждаться морем каждый день. Заниматься хайкингом по выходным. Есть гребешковая ферма, национальный заповедник с тиграми, бухта с морскими ежами и места для снорклинга. Ну и как тут не завидовать? По-хорошему, конечно же», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Автор публикации посетила Хасанский район в Приморском крае, а также города Находка и Владивосток. По ее словам, местные гиды охотно делились особенностями жизни и быта своего региона.

Первое, что бросилось в глаза блогерше, — отсутствие во Владивостоке самокатов и велосипедов и большое количество машин. Кроме того, она заметила, что среди автомобилей почти нет отечественных марок — большинство из них японские.

Россиянка также удивилась низким ценам на такси и кафе для автомобилистов. Отдельно автор отметила красоту местной природы.

«Столько красивых мест, не тронутых человеком. Здесь есть что посмотреть. И если раньше я считала, что за эти деньги лучше слетаю за границу, то сейчас мое мнение изменилось. Несмотря на высокую стоимость перелета, это стоит увидеть хотя бы раз в жизни», — призналась она.

Ранее другой российский тревел-блогер зашел в придорожную столовую на Дальнем Востоке и описал ее фразой «не брезгуют даже гламурные девчонки». В одном из заведений на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре он встретил в очереди двух девушек в поддельных нарядах Louis Vuitton и Balenciaga.