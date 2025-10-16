Сафронов рассказал о результатах реабилитации Дроздова

Реабилитация зоолога и телеведущего Николая Дроздова после операции на колене проходит успешно, он стал чувствовать себя бодрее и моложе. Об этом «Комсомольской правде» рассказал художник Никас Сафронов.

Напомним, что в январе 2023 года 88-летний Дроздов неудачно поскользнулся в гололед и упал, сломав себе семь ребер. Одно из них задело легкое, в результате чего телеведущему пришлось долго лечиться. Летом 2025 года стало известно, что Дроздов перенес операцию на колене.

Комментируя это, Сафронов указал, что знаком с замечательным врачом-реабилитологом Александром Шишониным, который как и телеведущий находит на юго-западе Москвы.

«Я предложил Дроздову пройти у него реабилитацию после операции на колене. Операция прошла не так удачно, как Николай Николаевич ожидал. Перед операцией я хотел перевести его в военный госпиталь, но он отказался. Дроздов ведь очень скромный, благородный человек: "Ты что, Никас, я не хочу занимать место раненного бойца. Я не могу на это пойти!" И он сделал платную операцию: взял на себя все расходы, но остался недоволен результатом», — рассказал художник.

После этого, по словам Сафронова, Дроздов согласился пройти реабилитацию у Шишонина, который не стал брать с телеведущего денег за лечение, помогая «из уважения к зоологу».