В Москве соседи придумали необычный способ наказать нарушителя парковки

В Москве соседи придумали необычный способ наказать владельца автомобиля такси, нарушающего правила парковки во дворе, с помощью мусорных контейнеров. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

На снимке одного из местных жителей можно увидеть семь мусорных баков, расставленных перед машиной и позади нее, которые помешают ее владельцу выехать с места парковки, когда ему это понадобится.

«Москвичи изящно мстят водителям за неправильную парковку», — отметил автор публикации, не уточнив при этом, в каком районе заблокировали выезд нарушителю парковки.

Ранее в столичной Коммунарке нарушителю парковки на ручки дверей авто привязали пакеты с мусором.