Жители российского города пожаловались на два дня без тепла

В Полевском Свердловской области из-за крупной аварии 13 тысяч человек остались без тепла. По словам местных жителей, отопления нет уже два дня, сообщило агентство «Федерал Пресс».

Причиной аварии, произошедшей 14 октября, стал прорыв на магистральном участке теплотрассы на перекрестке улиц Фурманова и Бажова. В результате случившегося жители южной части Полевского — всего 130 жилых домов — остались без тепла. На данный момент сотрудники аварийных служб локализовали поврежденный участок и приступили к его замене, однако работы до сих пор не завершены. По словам главы Полевского муниципального округа, ремонт ведется в круглосуточном режиме и на него придется потратить много времени.

Прокуратура Свердловской области взяла ситуацию с отключением отопления в городе на особый контроль. В ведомстве начали проверку действий теплоснабжающей организации на предмет соблюдения законодательства о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. Помимо этого, сотрудники пообещали проследить за тем, чтобы был произведен перерасчет платы за отопление за весь период, пока оно отсутствовало.

В агентстве отметили, что даже после того, как теплоснабжение полностью восстановят, понадобится дополнительное время на стабилизацию температуры в системе.

Ранее в этот же день сообщалось, что более 10,5 тысячи жителей Новороссийска остались без воды из-за аварии.