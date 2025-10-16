Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора Зуева

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным погибшего при атаке ВСУ военкора Ивана Зуева и пожелал выздоровления раненому Юрию Войткевичу. Балицкий назвал их патриотами и людьми чести.

16 октября в МИА "Россия сегодня" сообщили, что Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.