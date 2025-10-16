Геотермальная электростанция мощностью 66,5 МВт появится на Камчатке

Энергетические компании и правительство Камчатского края договорились о сотрудничестве в развитии геотермальной энергетики. В рамках соглашения планируется строительство новой электростанции «Мутновская ГеоЭС-2» мощностью 66,5 МВт.

Для реализации проекта компании «Камчатскэнерго» и «ЗН Геотерм» создали совместное предприятие «Геотермальная энергетика». Оно займётся проведением геологоразведочных работ и проектированием будущей станции.

Строительство основного этапа начнется после завершения подготовительных работ и принятия положительного инвестиционного решения. Правительство Камчатки окажет проекту поддержку, включая помощь в получении статуса резидента территории опережающего развития и участии в государственных программах.

Новая станция будет использовать передовую технологию утилизации низкопотенциального тепла. Ожидается, что коэффициент использования установленной мощности превысит 90%, что является высоким показателем для объектов возобновляемой энергетики.