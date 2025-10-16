Раскрыты причины онкологии у Симоньян

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян еще в начале сентября рассказала, что борется с раком груди.

© Вечерняя Москва

Журналистка сообщила о заболевании внезапно, прямо накануне операции. Ведущий программы «Своя правда» на НТВ и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян рассказал, что, по его мнению, стало причиной болезни.

Бабаян находится в теплых отношениях с Симоньян на протяжении многих лет. В тяжелый для нее период он вместе со многими другими близкими Симоньян людьми оказывает ей всевозможную поддержку.

Ведущий связал болезнь Симоньян с переживаниями на фоне комы и последующей смерти ее мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна.

— Вначале он заболел. А потом ушел... Конечно, она переживает это все очень тяжело. Настолько тяжело, что сама заболела очень нехорошей болезнью. Это все нервы. Никаких сомнений в этом нет. Мы старались и стараемся поддерживать ее близким кругом, стремимся находиться рядом. Иногда мы можем часами разговаривать с ней по телефону, лишь бы она хоть немного отвлеклась от того, что происходит. Это несчастье, — приводит его слова журнал The Voice.

После смерти Кеосаяна журналистка не скрывала своих эмоций. На девятый день со дня смерти мужа она вспоминала моменты их совместной жизни, обращаясь напрямую к умершему. На каждом слове она сдерживала слезы.

О смерти Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила 26 сентября. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути Кеосаяна.

С того дня журналистка в социальных сетях регулярно публикует связанные с мужем посты. Среди них — видео, которое представляет собой нарезку кадров разных рабочих дней Кеосаяна. Режиссер почти всегда в приподнятом настроении, ведет себя неформально, шутит, поет и улыбается.