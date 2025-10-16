Известная актриса три недели находится в больнице

Французская актриса Брижит Бардо уже три недели находится в больнице. Об этом сообщает Nice-Matin.

Уточняется, что актриса лежит в больнице в городе Тулоне на юго-востоке Франции.

«Брижит Бардо уже на протяжении трех недель находится в частной больнице Сен-Жан. Она перенесла там, в частности, "операцию в связи с тяжелым заболеванием"», — говорится в тексте.

По информации Nice-Matin, в ближайшие дни 91-летнюю актрису могут выписать из больницы, однако ее состояние остается тревожным.