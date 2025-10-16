Умерла заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова

На 78-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова. Об этом сообщил Нижегородский академический театр кукол.

© vk.com/nn_puppet

Причины и обстоятельства смерти актрисы не приводятся.

«Нижегородский государственный академический театр кукол с глубоким прискорбием сообщает, что на 78 году жизни не стало заслуженной артистки РСФСР Татьяны Ивановны Демуровой», — говорится в тексте.

Ритуальщик раскрыл детали тайных похорон вдовы актера Клюева

Прощание с ней состоится в храме святых апостолов Петра и Павла в Нижнем Новгороде 17 октября в 11:00.

Демурова родилась 4 декабря 1947 года в Дзержинске. В 1965 году она окончила первый набор кукольного отделения Нижегородского театрального училища. С 1967 года Демурова работала в Горьковском театре кукол, посвятив ему 58 лет творческой деятельности. В 2008 году она снялась в фильме «Живи и помни».