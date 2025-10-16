Умерла заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
На 78-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова. Об этом сообщил Нижегородский академический театр кукол.
Причины и обстоятельства смерти актрисы не приводятся.
«Нижегородский государственный академический театр кукол с глубоким прискорбием сообщает, что на 78 году жизни не стало заслуженной артистки РСФСР Татьяны Ивановны Демуровой», — говорится в тексте.
Прощание с ней состоится в храме святых апостолов Петра и Павла в Нижнем Новгороде 17 октября в 11:00.
Демурова родилась 4 декабря 1947 года в Дзержинске. В 1965 году она окончила первый набор кукольного отделения Нижегородского театрального училища. С 1967 года Демурова работала в Горьковском театре кукол, посвятив ему 58 лет творческой деятельности. В 2008 году она снялась в фильме «Живи и помни».