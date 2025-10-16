Шпионский след: появилась версия бегства из России пропавшей семьи Усольцевых

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых под Красноярском могло быть не таежной трагедией, а тщательно спланированным побегом из России. Такие шокирующие версии в беседе с NEWS.ru высказали криминалисты, комментируя дело, которое зашло в тупик.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, семья могла тайно покинуть страну по поддельным документам.

«С учетом современных технологий выехать можно очень даже легко, если изготовить поддельные документы, можно выехать в любую страну. Уехали и растворились, если есть куда ехать», — заявил эксперт.

Он отметил, что на личном внедорожнике глава семьи мог легко преодолеть лесные дороги до границы, а мотивом для такого шага могли стать как проблемы с бизнесом, так и работа на иностранные спецслужбы.

Другой эксперт, ученый-криминалист Виталий Вехов, допустил, что Усольцевы могли пересечь границу из-за сбоя в системе пограничного контроля.

«Всегда существует человеческий фактор, система может быть выключена из-за временного технического сбоя», — пояснил он изданию.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и их 5-летняя дочь Арина — бесследно исчезла 28 сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Они отправились в короткий поход в районе Кутурчинского Белогорья и не вернулись. После их пропажи была развернута масштабная поисковая операция с участием сотен волонтеров, полиции, МЧС, с применением вертолетов и дронов. Однако, несмотря на все усилия, ни самих людей, ни каких-либо их следов найти не удалось. 12 октября активная фаза поисков была свернута.