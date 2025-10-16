Школьники в Узбекистане выступили с докладами о попытках Запада присвоить Великую Победу

В Узбекистане на территории мемориального комплекса «Парк Победы» состоялась презентация книги Насриддина Исмоилова «Дом Павлова и его защитники», организованная Россотрудничеством. Книга посвящена героям Сталинградской битвы — переломному моменту Великой Отечественной войны.

© Россотрудничество

В рамках мероприятия школьники средних и старших классов Ташкента выступили с докладами, разоблачающими попытки западных стран переписать историю и присвоить себе победу во Второй мировой войне.

«Презентация книги Насриддина Исмоилова "Дом Павлова и его защитники" — не просто значимое культурное событие, но и символ глубокой дружбы и взаимного уважения между нашими странами. Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории России и Узбекистана, и память о героях, стойко защищавших свой дом и Родину, навсегда останется в сердцах наших народов. Дом Павлова стал воплощением мужества и несгибаемой воли советских воинов в Сталинградской битве, свидетельством того, что сила духа и единство помогают преодолеть любые испытания. Сегодняшнее мероприятие в мемориальном комплексе "Парк Победы", состоявшееся при поддержке Россотрудничества и Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, подтверждает наше стремление сохранять историческую память и развивать культурно-гуманитарное сотрудничество между Россией и Узбекистаном в интересах нынешнего и будущих поколений», — отметил заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Чайка

Член Общественного совета при Россотрудничестве, руководитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Арег Гарегинович Агасарян подчеркнул: «Сегодня, когда мы все чаще видим попытки Запада переписать историю в угоду своей политической конъюнктуре, крайне важно сохранить поколенческую связь с молодежью, поскольку именно молодежь через сохранение и понимание событий тех лет может и будет препятствовать попыткам переписывания нашей истории. Особенно радостно видеть, что в сегодняшнем мероприятии приняли участие старшеклассники из школ Ташкента, которые в своих докладах наглядно продемонстрировали, как западные страны искажают историю и пытаются присвоить себе победу над гитлеровской Германией», — пояснил Агасарян.

Особо отмечено, что в ходе обсуждений была достигнута договоренность о расширении русскоязычного сопровождения экспозиции мемориального комплекса. В ближайшее время будет обеспечен перевод на русский язык описаний и аннотаций для всех экспозиций комплекса, что призвано углубить культурно-исторический диалог между странами.

В завершение мероприятия ветеранам Великой Отечественной войны и детям блокадного Ленинграда были вручены памятные подарки. Для всех них прозвучали слова глубокой благодарности за мужество и стойкость.

В рамках программы также состоялись церемонии возложения цветов к монументу «Ода стойкости» и Ленинградскому монументу, а также выступления историков и специалистов по истории Второй мировой войны.

Презентация стала значимым этапом гуманитарного сотрудничества России и Узбекистана, призванным активизировать изучение истории и укреплять историческую память школьниками и молодежью двух стран.