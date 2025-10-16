В Минобрнауки озвучили планы по введению четвертого обязательного ЕГЭ

В копилку страхов и фобий ЕГЭ пополнение — Минобрнауки РФ грозится сделать необходимым дополнительный, четвертый экзамен при поступлении в технические вузы. «По выбору выпускника», разумеется. Хорошо, что не по просьбе трудящихся. И бонусная надбавка будет: сдавшим три ЕГЭ-«профиля» вдобавок к русскому языку к общему результату накинут 25 баллов.

Сей перспективный план первой пятилетки новой модели поступления в вузы обнародовали на Совете ректоров: «Дать возможность на инженерно-технические специальности и направления… предъявлять четвертый дополнительный ЕГЭ по усмотрению самого абитуриента».

По мнению Минобрнауки, «на то же машиностроение», куда, как известно, еще в 2023 году был такой плачевный недобор, что дополнительное зачисление в два тура проводилось в темпе вальса и до середины осени, теперь «надо бы предъявить информатику». «Если она у вас есть», как те самые деньги в сберегательной кассе, на что, то бишь на платное поступление в инженеры, в министерстве, видимо, и намекают.

Кстати, о прошлом. В советские времена было очень модно бороться и искать, преодолевать препоны. Примерно с 1960-х годов смысл этих противостояний и поисков совсем затерялся. Но по укоренившейся привычке граждан призывали и призывали бороться. По-ленински, по-пионерски, против религии и за счастье во всем мире. И даже в космосе не как-нибудь, а «Через тернии к звездам», пусть это была и ненаучная фантастика.

Потом грянул распад, который автор, будучи тоже инженером по первому диплому, наблюдала буквально. Вот идешь по коридору мимо цехов — на какой-то установке деталей не хватает. На другой день на ней нет обмотки… И так до самого остова неприкрытой ничем железяки, которая тоже потом куда-то исчезает.

Заводы, КБ и НИИ исчезали и разваливались, исчезали буквально. Былые форпосты отечественного ВПК и «закрытые ящики» пытались выжить, сдавая помещения под аренду, производя звонки и электросковородки вместо былой навороченной техники. Мужчины-инженеры спивались или шли в бизнес, женщины уходили бухгалтерами или печь пряники на фабрику, присматривать за больными, разметать от снега метропути… Инженерия в 1990-х — человеческая трагедия уровня не Золя с Маргарет Митчелл, но Толстого и Достоевского.

И вот с такой предысторией правительство и образовательные ведомства взялись возвращать инженерию. Притом что в темную для отечественной технической интеллигенции эпоху места для применения их знаний, да целые отрасли промышленности были уничтожены, включая те, на восстановление которых требуется 50–70 лет.

Года с 2020-го правительство и образовательные ведомства взялись возвращать инженеров. «Лозунговое хозяйство» о необходимом «потенциале НТИ», «приоритетных инженерных, естественно-научных специальностях» разместили на каждом углу и информационном стенде.

«На инженеров» выделяют по 200 тысяч бюджетных мест с лишним (из 650 тысяч возможных). По большей части оптимистично — в регионах. Но и столицам перепало около 95 тысяч «лишнего» бюджета. Благодаря чему укрупненные группы в Бауманке, МЭИ и других «самых инженерных» вузах достигли потока в 100 и более мест. Куда, после льготников, все-таки можно поступить даже со средневысокобалльным результатом.

А что теперь, остается только гадать. Обнаружили, что слишком много инженеров готовят и выпущенным негде потом работать? Кстати, по отзывам из Москвы, так оно и есть, промышленных предприятий мало, а в бюро и лабораториях — «теоретические» зарплаты в 40–50 тысяч рублей. То есть выпускник школы потеет над ЕГЭ, с трудом поступает на бюджет по конкурсу, осваивает в течение 6 лет мозгоемкие программы, корпит над дипломом. Чтобы потом с трудом найти среднеоплачиваемую хотя бы вакансию.

Но и на этом странном пути вырастет препон. Четвертое ЕГЭ «по желанию» Минобрнауки. Почему, зачем? Вот в те же советские годы была популярной книга «Четвертая высота». И ее многие любили, несмотря на идеологический пафос. Потому что речь в книге шла о понятных общечеловеческих ценностях: преодолениях страха, отставания в учебе, о сложностях творческой, спортивной самореализации. И неподдельной, кстати, любви к родине.

А когда из каждого утюга доносятся крики о важности для страны инженерных специальностей, бюджет под это дело отсыпают, а после вводят дополнительно сложнейший экзамен — это непонятно. И даже кощунственно, учитывая, как в свое время размазали инженерию.