Появились новости о судьбе изгнанных из Латвии писателей Петре и Людмиле Межиньш

Уже в предстоящий вторник, 21 октября, может состояться встреча руководителя Псковского регионального отделения Союза писателей России Игоря Смолькина и депортированных из Латвии писателей Петра и Людмилы Межиньш.

На встрече будет решаться вопрос о постановке литераторов на учет в Союзе и, вероятно, меры поддержки. Эту информацию удалось получить "МК в Пскове". Также Кира Грозная, главный редактор журнала "Аврора", заверила "МК", что готова напечатать произведения супругов Межиньш, как только они будут готовы их предоставить.

Именно "Аврора" и "Наш современник" были главными публикаторами Петра и Людмила, когда те еще были нашими соотечественниками, живущими за рубежом.

Ранее "МК" сообщал, что 75-летнюю Людмилу Межиньш и ее 84-летнего супруга депортировали в Россию из-за отказа поддержать снос памятников советским воинам в Прибалтике. Между тем не исключено, что сделали это власти недружественной страны из-за того, что отец Петра Яновича, латыш по национальности, участвовал в Великой Отечественной войне на стороне Советского Союза, а дед писателя был убит гестаповцами.