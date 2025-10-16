Ритуальщик раскрыл детали тайных похорон вдовы актера Клюева

Родственники Виктории Клюевой, вдовы известного актера Бориса Клюева, похоронили ее на столичном Троекуровском кладбище. Похороны прошли тайно, рассказал журналистам Ura.ru президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Борис Клюев скончался 1 сентября 2020 года после продолжительной борьбы с раком легких. Актеру было 76 лет. Виктория пережила любимого супруга на 5 лет, скончалась 28 сентября 2025 года.

«Это закрытое кладбище, но можно подхоранивать, хоронить вторым этажом или в забытую могилу. В целом — нельзя, но если очень хочется, то за деньги — можно. Процедура похорон стоит миллион-два, зависит от сложности оформления документов», — отметил Барецкий.

Ранее сообщалось, что вдова Клюева тяжело переживала уход мужа, звезды сериала «Воронины». В 2022 году она заявила, что пожертвовала 10 млн рублей училищу им. М.С. Щепкина в память о Борисе.