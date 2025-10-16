Один вид штрафа в России захотели увеличить до 800 тысяч рублей

Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» призвал закрепить на федеральном уровне запрет склонять беременных женщин к аборту. Штраф за нарушение может варьироваться от 50 тыс. до 800 тыс.рублей, пишут «Ведомости».

По данным газеты, нулевые чтения поправок в закон об основах охраны здоровья прошли 15 октября на площадке Общественной палаты (ОП) России.

Поправки планируется внести в статью «Искусственное прерывание беременности», в случае принятия изменений они вступят в силу по истечении 10 дней после официального опубликования документа.

В Карелии ввели штрафы за публикацию информации о применении БПЛА

Согласно поправкам, для граждан штраф может составить от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Максимальная сумма предусмотрена за публичное склонение к искусственному прерыванию беременности несовершеннолетних в СМИ и интернете, а также в случае давления работодателя на сотрудницу.

Для граждан в этом случае штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб., а для юрлиц — от 500 тыс. до 800 тыс. руб.

По данным Росстата, в 2023 году несовершеннолетние прервали 3346 беременностей, из них в возрасте до 14 лет — 204, с 15 до 17 лет — 3142.