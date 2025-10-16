Роспотребнадзор начал расследование после вспышки инфекции в школе Арзамаса

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области начало эпидемиологическое расследование в связи с выявлением случаев кишечной инфекции в школе города Арзамаса. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по региону.

Ранее мэр Арзамаса Александр Щелоков сообщил, что зарегистрированы восемь случаев кишечной инфекции, четверо семиклассников 12 и 13 лет госпитализированы, один из них выписан домой. По данным Щелокова, всего на контроле до 15 обращений в больницу от родителей учащихся. Мэр также добавил, что у всех детей взяты пробы для исследований.

"Специалисты Управления Роспотребнадзора незамедлительно начали эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции в школе города Арзамас. В настоящее время образовательная деятельность приостановлена", - отмечается в сообщении.

Сотрудники управления и лаборатории Роспотребнадзора произвели отбор проб воды и продуктов, взяли смывы с поверхностей внешней среды, а также анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактировавших с детьми. В настоящее время образцы исследуются на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" для установления причин и условий возникновения очага инфекции.

Медицинские работники проводят осмотр и обследование детей и сотрудников. Ситуация находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ухудшения самочувствия учащихся. В настоящее время все обстоятельства недомогания школьников устанавливаются. Надзорное ведомство даст оценку исполнения законодательства при оказании услуг по обеспечению учеников образовательного учреждения питанием.