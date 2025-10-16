Группа Hollywood Undead отменила концерты в России «под давлением общественности»

Американская рок-группа Hollywood Undead в последний момент «под давлением общественности» решила отменить запланированные выступления в России. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в пресс-службе концертного агентства «Мельница».

© Вечерняя Москва

— Группа очень расстроена, что, несмотря на огромное желание выступить перед фанатами, в настоящее время обстоятельства мешают это сделать, — передает официальный Telegram-канал организаторов мероприятия.

Солист британской рок-группы Coldplay Крис Мартин в ходе концерта в Сеуле поприветствовал русскоязычного фаната и отметил, что не исключает приезда музыкального коллектива в Россию.

Поддержку российским почитателям также выразил вокалист американской рок-группы 30 Seconds to Mars и актер Джаред Лето, который обратился к ним во время выступления в Сербии.

Музыкант искренне поблагодарил своих русскоязычных почитателей и на концерте в Эр-Рияде, где также признался, что старается не говорить лишнего, поскольку опасается последствий из-за своих слов о поддержке россиян.