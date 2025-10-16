Названы главные особенности одобренной Путиным новой миграционной политики России

Новая миграционная политика России, одобренная президентом Владимиром Путиным, нацелена на снижение притока мигрантов и борьбу с этноанклавами. Эти главные особенности подписанного главой государства документа назвал в Telegram российский политолог Илья Гращенков.

Как отметил эксперт, вводя такую политику на период до 2030 года, власти намерены действовать умеренно и избежать скатывания в крайности, «пройти между Сциллой и Харибдой (...), где "нам не нужны мигранты" и "мы не обойдемся без миллиона рабочих рук"».

Гращенков добавил, что сложными в реализации политики будут гуманитарные аспекты: выделение среди мигрантов носителей русской культуры и интеграция иностранцев в российское общество.

В качестве главного средства проведения политики Гращенков отметил цифровой идентификатор мигранта — «Мигрант ID». «Он является основным инструментом, который предоставляет права и открывает доступ к интеграционным сервисам, но также налагает обязательства и обеспечивает тотальный учет», — подчеркнул политолог.

Ранее российский блогер Юрий Подоляка предположил, что сопротивление указу Путина о реализации концепции миграционной политики до 2030 года будет огромным. По мнению Подоляки, документом будут недовольны диаспоры и члены так называемого миграционного лобби.