Петербуржцев предупредили о резком переходе от тепла к заморозкам
Жители Северной столицы стали свидетелями кратковременного погодного сюрприза. В четверг Петербург накрыла волна тепла перед наступлением настоящих осенних холодов.
«В течение дня температура воздуха составит до 9–11 градусов», – пишут СМИ со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
В городе пройдут дожди, уточняет издание «Мойка78». Уже к концу дня синоптики прогнозируют резкую смену погоду. В Северной столице похолодает, осадки прекратятся. Ночью ожидаются заморозки.
