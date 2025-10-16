Петербуржцев предупредили о резком переходе от тепла к заморозкам

Жители Северной столицы стали свидетелями кратковременного погодного сюрприза. В четверг Петербург накрыла волна тепла перед наступлением настоящих осенних холодов.

© РИА "ФедералПресс"

«В течение дня температура воздуха составит до 9–11 градусов», – пишут СМИ со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В городе пройдут дожди, уточняет издание «Мойка78». Уже к концу дня синоптики прогнозируют резкую смену погоду. В Северной столице похолодает, осадки прекратятся. Ночью ожидаются заморозки.

