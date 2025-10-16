У кого сегодня день рождения: Кащей и обладатель премии «Оскар»

16 октября на свет появился обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана и молодой, но уже известный российский актер. Рассказываем, кто празднует день рождения в эту дату.

Российский актер театра и кино родился 16 октября 1994 в Новосибирске. Окончил ГИТИС в 2018 году. Наибольшую популярность получил благодаря роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», однако также известен по работам в лентах «По щучьему велению», «Два холма» и «Оффлайн». Сейчас на его счету уже почти 100 проектов.

Советский и российский оперный певец, баритон, народный артист России родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Выступал в лучших оперных театрах мира после того, как победил в 1989 году в Международном конкурсе оперных певцов. С 1994 года жил в Лондоне, имел гражданство РФ и Великобритании. Умер в 2017 году.

Американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер родился 16 октября 1958 года в Калифорнии. Получил всемирную известность благодаря фильмам «Побег из Шоушенка», «Дархэмский бык», «Игрок». Получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Таинственная река».

Кто еще родился 16 октября:

1854 год — ирландский поэт и писатель Оскар Уайльд;

1863 год — английский государственный и политический деятель, обладатель нобелевской премии Джозеф Остин Чемберлен;

1925 год — англо-американская актриса и певица Анджела Лэнсбери;

1947 год — американский режиссер Дэвид Цукер и советский и российский актер Иван Дыховичный;

1957 год — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Наталья Акимова;

1982 год — актер, участник Высшей лиги КВН Олег Верещагин.