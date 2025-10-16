Умер жавший Путину руку 9 мая ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн

Ветеран Великой Отечественной войны и постоянный участник парада Победы генерал-полковник Николай Кизюн скончался в возрасте 97 лет, подтвердила RT его дочь. В 2021 году 9 мая он жал руку президенту России Владимиру Путину.

© Министерство обороны Российской Федерации

По словам дочери, Кизюн скончался утром 16 октября.

В беседе с Telegram-каналом RT она рассказала, что очень гордится отцом.

«Он был настоящий патриот, всю жизнь заботился о людях. И не только о близких. Помогал всем», — подчеркнула она.

Дочь ветерана рассказала, как однажды её отец помог библиотекарю, у которой во время разгрузки украли книги на большую сумму.

«Я так плакала. А Николай Фадеевич покрыл недостачу. Всю жизнь буду за него молиться», — приводит слова женщины дочь Кизюна.

В прошлом году ветеран стал жертвой мошенников, которые обманом заставили его отказаться от наследства умершего сына в пользу его вдовы.

