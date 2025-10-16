В регионе России дочери бойца СВО отказали в зачислении в колледж

В Республике Бурятия дочери бойца специальной военной операции (СВО) отказали в зачислении в колледж. Об этом сообщает сетевое издание «Номер один _» со ссылкой на органы прокуратуры.

Отмечается, что дочь солдата имела право на зачисление в учебное заведение вне конкурса. Несмотря на это поступить в колледж ей не удалось. Отказ был мотивирован тем, что девушка не представила справку установленного образца с портала «Госуслуги», подтверждающую право на внеочередное поступление.

В прокуратуре указали, что действующее законодательство позволяет подтверждать статус участника СВО предоставлением справок не только с портала Госуслуг, но и выданных воинскими частями. Отказ в зачислении был признан неправомерным, директору колледжа было вынесено представление. После реализации мер прокурорского реагирования дочь солдата была зачислена в колледж.

Ранее в Хабаровске сыну другого участника СВО отказали в зачислении в первый класс. Администрация образовательного учреждения мотивировала свое решение отсутствием свободных мест. Помочь семье смогли в прокуратуре — там добились выделения дополнительных мест для обучения.