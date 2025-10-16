Число медведей в лесах Подмосковья увеличилось в пять раз за год — с 15 до порядка 80 особей. Об этом в четверг, 16 октября, пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, следы животных недавно зафиксировали около Звенигорода, Одинцова и Талдома.

Отмечается, что у медведей нет врагов в пищевой цепочке, поэтому их популяция бесконтрольно растет. Эксперты и охотники предлагают разрешить ограниченный отстрел под контролем природоохранных служб — по их словам, речь не идет об истреблении, а о соблюдении баланса.

До этого животных встречали только в глухих лесах. Все изменилось, когда медведей занесли в Красную книгу Подмосковья и запретили охоту, чтобы восстановить популяцию, передает Telegram-канал.

Ранее в Шаховском городском округе недалеко от деревни Соколово на мужчину напал медведь. Пострадавший пошел в лес за сброшенными оленьими и лосиными рогами и наткнулся на животное. Пострадавшего удалось спасти, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Как действовать при встрече с медведем, рассказал эксперт по выживанию, спасатель МЧС Эдуард Халилов.