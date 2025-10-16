Вильфанд рассказал, в каких регионах России на этой неделе выпадет снег

На европейской территории России в ближайшие дни ожидаются первые снегопады. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снег выпадет в Московской области, на Дальнем Востоке, в Сибири, а также в южных районах Архангельской области и Республики Коми, передает ТАСС.

Не исключено, что в ближайшие дни Россию ждет окончательный переход к зимней погоде, причем похолодание ожидается даже в южных регионах. При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что в Москве, как и в некоторых других регионах, погодные условия уже сейчас напоминают зиму.

Также эксперты предупредили, что предстоящая зима может оказаться более морозной, чем в этом году, несмотря на то что столбики термометров будут достигать нормальных значений для этого периода года.

Кратковременное потепление ожидается в Москве в пятницу, 17 октября. А вот в выходные характер погоды в столичном регионе изменится. Подробным прогнозом с «Вечерней Москвой» поделились специалисты.