В 40 регионах РФ захотели ограничить аборты

Более 40 регионов России начали работу по ограничению проведения абортов в частных медицинских учреждениях. Об этом сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор (Лукьянов). По его словам, уже 25 субъектов РФ поддержали инициативу законодательного запрета склонения женщин к прерыванию беременности.

«Хотел бы выразить особую благодарность главам регионов Российской Федерации, их число уже приближается к 20, которые ввели самые серьезные ограничения для частных клиник или полностью вывели аборты из частной сферы, перевели под контроль государства или приблизились к этому. Знаем, что эта работа ведется еще в более чем 40 регионах», — заявил отец Федор (Лукьянов) в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что положительный опыт подобных изменений уже заметен в Крыму, Липецкой и Вологодской областях, а также в Мордовии.

В Подмосковье захотели запретить аборты в частных клиниках. Что уже известно

По информации главы патриаршей комиссии, в большинстве регионов параллельно с ограничительными мерами запускаются программы поддержки рождаемости. Эти стимулы начинают работать именно после введения ограничений на аборты. Отец Федор призвал общественность поддержать регионы, которые откликнулись на призыв Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и ограничили не только проведение абортов в частных клиниках, но и любые попытки склонения женщин к прерыванию беременности.

Чиновники отмечают, что инициативы по запрету склонения женщин к аборту уже поддержали законодательные собрания 25 субъектов РФ. Речь идет о законопроектах, которые, по мнению представителей церкви, должны закрепить в обществе негативное отношение к этой процедуре.

"Иными способами в тот короткий промежуток времени, который у нас еще есть, мы не сможем решить эту ситуацию в нашей стране", — подытожил отец Федор.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий призвал запретить в России аборты, за исключением тех случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям. Однако мнения по данному вопросу среди депутатов разделились. Лидер СРЗП Сергей Миронов выступил против полного запрета, отметив, что следует сделать так, чтобы «женщина была уверена в завтрашнем дне», передает RT.