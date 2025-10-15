Названы претенденты на звание «Всенародное слово» в 2025 году

Слова «тревожность», «договорнячок» и «кринж» лидируют в направлении «Всенародное слово» проекта «Слово года». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе проекта.

Отмечается, что в настоящее время организаторы голосования подвели лишь промежуточные результаты.

«"Слово года — 2025" делится промежуточными результатами направления "Всенародное слово". Пока на первом месте расположилась "тревожность", за нее пользователи интернета отдали больше всего голосов — 25%. В отстающих — "любовь" с самым низким показателем в 3%», — сообщили в пресс-службе проекта.

Всего в голосовании участвуют десять слов. Вторым по популярности стало слово «договорнячок», набравшим 17%. За ним следует «кринж», который выбрали 12% опрошенных.