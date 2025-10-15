Глава Минздрава заявил о сокращении числа курящих россиян

Распространенность курения табака среди россиян старше 15 лет сократилась почти на 20% с 2019 по 2024 год включительно. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает «Коммерсантъ».

Напомним, что в феврале 2025 года глава Минздрава заявил о необходимости сократить потребление табачной продукции среди населения 14,4%, а алкоголя — на 8,5%. Уже в апреле Мурашко представил данные, согласно которым распространенность курения с 2009 года снизилась до 18,6%. По его словам, в начале 2000-х в РФ курил практически каждый второй гражданин старше 15 лет.

«Распространенность курения табака среди россиян старше 15 лет сократилась почти на 20% с 2019 по 2024 год включительно», — сказал Мурашко на XIII Петербургском международном форуме здоровья.

В Минздраве ожидают, что к 2030 году распространенность курения в РФ снизится до 16%. Ключевую роль в этом должен сыграть национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».