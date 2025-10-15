Женщина чуть не родила в самолете «Уральских авиалиний»

Женщина чуть не родила в самолете рейса «Екатеринбург-Самарканд». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

По информации источника, беременная женщина находилась в полете вместе со своим 10-месячным ребенком. В какой-то момент она начала испытывать боли в животе и обратилась за помощью к экипажу.

«Во время выполнения рейса U6-2861 по маршруту Екатеринбург-Самарканд на этапе горизонтального полета 19-летняя беременная пассажирка обратилась к бортпроводникам с жалобой на боль в животе. Откликнувшиеся на просьбу о помощи врач-невролог и фельдшер диагностировали схватки», — рассказали в авиакомпании.

В результате экипаж самолета предупредил диспетчеров аэропорта о чрезвычайной ситуации. Благодаря этому женщину уже в аэропорте ожидала скорая помощь — ее сразу доставили в родильный дом.