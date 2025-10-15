Суд запретил распространение в России курсов секс-коуча Алекса Лесли

Суд запретил распространение в России курсов блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова), заочно арестованного за склонение к изнасилованию. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

© Соцсети

Отмечается, что Кириллов является автором книг и ведет каналы и соцсети, выдавая себя за основателя курсов «Телесного тренинга "Алекса Лесли"» по технике знакомств и навыков соблазнения в целях склонения других лиц к совершению насильственных действий сексуального характера.

«Тверской межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации, содержащейся на двух интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в тексте.

Суд удовлетворил требование, исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что в июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам в центре Москвы. Их связывают призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действия в отношении женщин. В результате против него было возбуждено уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. Лесли находится за границей.