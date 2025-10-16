Мошенники создали новую схему с онлайн-банками

Мошенники начали рассылать программу удаленного доступа к онлайн-банку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

© РИА Новости

По данным министерства, со взломанных аккаунтов хакеры отправляют пользователям мессенджеров файлы с видео, которые устанавливаются программой на телефон.

Мошенники заставляют снять самозапрет на кредиты: что нужно знать россиянам

Ранее блогерша и ведущая Виктория Боня пожаловалась на шантаж со стороны мошенников. Злоумышленники пригрозили взломать ее профиль в Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), если она не заплатит им.

15 октября сообщалось, что аккаунт телеведущей Ксении Бородиной в Instagram взломали мошенники.

*соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.