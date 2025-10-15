1000 участников обсудили культурный код на Форуме событийного туризма “Многогранность”в Москве.

С 13 по 14 октября 2025 года в Москве состоялся в третий раз Форум событийного туризма «Многогранность», ставший крупнейшей профессиональной площадкой для представителей индустрии событийного туризма России и СНГ. Мероприятие собрало более 1000 участников — организаторов мероприятий, владельцев и сотрудников MICE-агентств, площадок, инвесторов, представителей власти, общественных организаций, ведущих бизнесменов и экспертов, занимающихся развитием туризма и гостеприимства.

Главная тема форума — «Культурный код в событийном туризме. Новые вызовы и возможности» — стала отправной точкой для обсуждений актуальных трендов и стратегий в индустрии. За два насыщенных дня на сцене Дворца Культур выступили более 35 топовых спикеров. Среди них — ведущие практики, авторитетные аналитики, отраслевые сми и представители крупных агентств, поделившиеся своей экспертизой, кейсами и инсайтами.

Особое внимание уделялось вопросам формирования уникального культурного кода в проведении мероприятий, а также новым инструментам для усиления привлекательности регионов и брендов через событийный туризм. В рамках Форума прошла отраслевая премия, которая отметила лучшие проекты и инициативы в сфере событийного туризма, стимулируя развитие креативных подходов и инновационных решений.

Форум «Многогранность» стал площадкой для построения новых коллабораций, обмена опытом и формирования стратегий развития индустрии на ближайшие годы. Участники из всех регионов страны подтвердили важность мероприятий такого масштаба для укрепления позиций российских событийных брендов на международной арене, а организаторы обещают сделать следующее событие еще более масштабным и насыщенным.

Подробнее о форуме можно узнать на официальном сайте.

В организации и поддержке Форума значительную роль сыграли партнеры НАОМ (Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий) :

Продюсерский центр “Событие года” сформировали концепцию и деловую программу.

GTO GROUP отвечали за сценографию и технический продакшн.

F360 стали партнером по декорациям.

ХО Studio создали стильный видеоконтент для мероприятия.

MAKE Event Agency выступил организационным партнером, курируя логистику и координацию.

АВА-Catering организовал кейтеринг, отражающий культурный код России.

Портал «Рамблер» — медиапартнер форума и премии «Многогранность».