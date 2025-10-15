Артемий Лебедев раскрыл огромную проблему европейской страны

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал огромной проблемой Англии частые кражи телефонов на улицах.

На эту тему он высказался в обзоре новостей, ролик доступен во «ВКонтакте».

«В Англии у них вообще огромная проблема, у них воруют телефоны чуть ли не каждые восемь секунд на улицах. Полиция при этом ничего не делает. Они только клеят наклейки на асфальт, типа держите свои телефоны покрепче», — заявил дизайнер.

По словам Лебедева, из-за частых краж смартфонов на улицах европейцы начали носить гаджеты на шнурках и вешать их на шею. При этом блогер отметил, что в России такая проблема не распространена и люди нередко оставляют телефоны без присмотра в общественных местах.

Ранее сообщалось, что у съемочной группы телеканала из Саудовской Аравии украли оборудование, когда журналисты готовили сюжет о всплеске воровства в Лондоне. Прохожий забрал имущество телеканала, лежащее на тротуаре, и ушел с ним.