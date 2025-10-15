Глава Камчатки не смог записаться на прием к терапевту

Губернатор Камчатки Владимир Солодов не смог записаться на прием к участковому врачу. Об этом во вторник, 14 октября, сообщил Telegram-канал «Медицинская Россия».

© Вечерняя Москва

Солодов уточнил, что при попытке записаться к терапевту ему предложили прийти на прием через две недели. Об этой ситуации он рассказал главе регионального Министерства здравоохранения Олегу Мельникову.

— То, что я, как гражданин, не могу записаться в течение двух недель к районному терапевту, конечно, неприемлемо. Я жду предложений по тому, как это безобразие в короткие сроки прекратить. В прошлый раз вы мне говорили, что все в отпуске, потому что лето, сейчас середина октября. Нам нужно менять эту ситуацию, — цитирует Солодова Telegram-канал.

До этого в Верхней Салде Свердловской области искусанному крысами герою специальной военной операции отказали в медицинской помощи. Супруга бойца рассказала, что ему отказали в грубой форме, сославшись на отсутствие вакцин и иммуноглобулина.

В ноябре прошлого года произошла похожая ситуация: врачи не смогли сделать жителю Краснодара прививку от бешенства из-за нехватки вакцины. По словам пострадавшего, он обзвонил большинство частных клиник и аптек города, но нигде не оказалось препарата.