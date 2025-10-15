Арест и потеря кресла: что ждет Федорищева после «эксцентричного» увольнения чиновника

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев матом уволил главу Кинельского района Юрий Жидков. Telegram-канал Baza пообщался с экспертами и выяснил, что ждет главу региона и имеет ли юридическую силу подобное увольнение.

Инцидент произошел во время рабочей поездки губернатора в район. Там он обнаружил на территории школы камень с табличкой о том, что на этом месте будет установлен обелиск в память об участниках Великой Отечественной войны. Когда губернатор спросил у Жидкова, что это такое, тот ответил — что «камень». После этого Федорищев сказал тому: «Уволен ****й» и с чувством хлопнул по плечу.

По словам адвоката Михаила Тимошатова, подобным заявлением расторгнуть договор невозможно, а главу района и вовсе не так просто уволить — в законе прописан ряд действий, которые необходимо для этого выполнить. Кроме того, ряд экспертов считают, что чиновник может подать заявление в прокуратуру о защите чести и достоинства, а также оспорить законность увольнения.

Уволенный самарским губернатором чиновник попал в больницу

Однако есть нюансы. Например, управляющий партнер юридической компании «ЮКАМ» Беслан Утегушев считает, что Жидкову потребуется экспертиза, чтобы доказать факт оскорбления. Вместе с тем адвокат Оскар Черджиев уверен, что в действиях Федорищева можно усмотреть состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) — по ней суд может назначить губернатору 15 суток ареста.

Схожего мнения придерживается адвокат Александр Зорин: он считает, что Федорищев нарушил закон о государственном языке. Подобный поступок может привести к тому, что губернатора самого отправят в отставку в связи с утратой доверия.