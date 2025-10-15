В России призвали урезать отпуска и новогодние праздники

В России необходимо сократить количество отпускных и праздничных дней. Об этом в среду, 15 октября, заявил общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов.

По его словам, данная мера обусловлена текущими условиями в стране. Он считает, что отпуск нужно сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести дней.

— Сегодня Россия нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции. Не время, когда против нашей страны ведется настоящая война со стороны Запада, прохлаждаться месяц на курортах и дачах, — отметил Попов.

Общественник заявил, что сократить также следует и новогодние праздники. По его мнению, можно ограничиться временем с 31 декабря по 5 января, так как страна за время отдыха россиян теряет сотни миллиардов рублей. Попов добавил, что такие меры положительно скажутся на здоровье граждан, передает «Абзац».

Ранее депутат Государственной думы Николай Новичков заявил, что необходимо увеличить оплачиваемый отпуск для всех россиян до 35 календарных дней. По его словам, 28-дневный отпуск не покрывает возрастающий уровень стресса на работе. При этом глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отметил, что увеличение отпуска может привести к росту цен. Однако идею отдыхать больше он назвал привлекательной.