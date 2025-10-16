Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

В Челябинской области резко повысили выплату для новобранцев специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает URA.RU.

Инициативу главы региона Алексея Текслера поддержали депутаты областного Законодательного собрания.

Теперь призвавшиеся из Челябинской области контрактники будут получать от региона до 2,4 миллиона рублей. Ранее максимальный размер «подъемной» выплаты составлял только полтора миллиона рублей. При этом муниципальная составляющая выплаты была увеличена вдвое — с 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Общий же размер выплаты достигнет трех миллионов рублей, подсчитало издание.

Ранее власти Рязанской области в шесть раз увеличили выплату за привлечение иностранцев к участию в специальной военной операции. Постановлением главы региона Павла Малкова указанная сумма была увеличена с 80 460 рублей до 574 713 рублей за каждое привлеченное лицо.