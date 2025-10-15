Никаких курортов и дач: россиянам предложили сократить отпуск и праздничные дни

Россия в условиях войны с Западом нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции, поэтому необходимо пересмотреть число нерабочих дней. Об этом заявил «Абзацу» общественник и политтехнолог Вадим Попов.

По мнению эксперта, стоит пересмотреть законодательство и уменьшить число отпускных и праздничных дней.

«Сегодня Россия нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции. Не время, когда против нашей страны ведется настоящая война со стороны Запада, прохлаждаться месяц на курортах и дачах», — считает Вадим Попов.

Он уверен, что для отдыха вполне хватит 21 дня, а новогодние каникулы стоит уменьшить до шести дней.

Согласно производственному календарю на 2025 год, новогодние каникулы составили 11 дней. Жители России официально отдыхали с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В мае россияне не работали с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Выходные по случаю Дня России продлились с 12 по 15 июня.