Хазанов набросился с кулаками на журналиста

У народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова произошел конфликт с корреспондентом, пытавшимся задать ему вопрос о продаже домов и квартир. Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором артист толкает корреспондента.

Хазанов отказался комментировать новость о продаже недвижимости в России

Ранее в СМИ появилась информация, что 79-летний Хазанов продал несколько квартир и домов в России. После выступления корреспонденты задали артисту вопрос, готовится ли он к «прощанию с Россией».

Хазанов ответил, что «во-первых, не все распродал». После этого он уехал, но корреспонденты последовали за ним к дому на Арбате, где якобы находится одна из проданных квартир.

«Отдыхай, отдыхай! Понял? Ты поработаешь в другом месте где-нибудь!», - сказал Хазанов одному из подошедших к нему корреспондентов.

Актер начал отталкивать корреспондента, тот спросил, почему Хазанов это делает. Артист, в свою очередь, задал вопрос, зачем корреспондент к нему подошел.

«Иди, я с тобой поговорю!», - начал повторять Хазанов.

Удалось ли корреспонденту получить ответы на свои вопросы, не уточняется.