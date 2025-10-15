У кого сегодня день рождения: натуральный блондин и основатель рок-группы Nautilus Pompilius

15 октября на свет появились знаменитый российский артист и комедийная актриса. Рассказываем, кто празднует день рождения в эту дату.

Российский певец, тенор, актер, народный артист России родился 15 октября 1976 года в Москве. Получил первую широкую популярность после клипа «Памяти Карузо», который вышел в 2000 году. За свою карьеру выпустил девять дисков, более 60 клипов, снялся более чем в 25 фильмах, неоднократно становился ведущим телепередач.

Советский и российский рок-музыкант родился 15 октября 1961 года в Красноярске. Известен как лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер», создатель группы «Орден Славы». За свою карьеру записал 13 сольных альбомов.

Российская актриса родилась 15 октября 1986 года. За свою карьеру снялась более чем в 40 работах, однако наибольшую популярность ей принесла роль в сериале «Универ. Новая общага».

Кто еще родился 15 октября:

1814 год — русский поэт, прозаик, художник, офицер Михаил Лермонтов;

1844 год — немецкий философ Фридрих Ницше;

1879 год — советская актриса Джейн Дарвелл;

1897 год — советский писатель и журналист Илья Ильф;

1923 год — итальянский писатель Итало Кельвино;

1926 год — советский изобретатель, писатель-фантаст Генрих Альтшуллер, а также французский философ Мишель Фуко;

1969 год — британский актер Доминик Уэст.