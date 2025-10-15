Тревел-блогер раскрыл отношение иностранных пограничников к российским паспортам

Тревел-блогер раскрыл истинное отношение иностранных пограничников к российским паспортам. Наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, красный паспорт — это вызов. К документу с такой обложкой хорошо относятся в Европе и настороженно в странах Центральной Америки. Однако в любом месте когда сотрудники пограничной службы узнают, что паспорт принадлежит жителю России, то он может отправить туриста на дополнительный опрос, сдачу психологического теста или анализа на COVID.

При этом лучше всего погранслужбы принимают паспорта с синими обложками, которые принадлежат американцам. «Помню, как на границе в Панаме американец просто кинул его на стойку, и офицер сказал: "Bienvenido" (Добро пожаловать, прим. "Ленты.ру"). А потом я выкладываю свой, красненький, и мне: "Цель поездки? Где вы остановитесь"», — поделился тревел-блогер.

Ранее российский блогер описал отношение американцев к русским фразой «считают вторым сортом». Путешественник отметил, что жители США всерьез считают, будто русские украли у них секретные данные.