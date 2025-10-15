В Республике Алтай решили запретить продажу алкоголя в выходные

Глава Республики Алтай Андрей Турчак поручил региональному минэкономразвития в недельный срок подготовить документ об ограничении продажи алкогольных напитков и табачных изделий. Если его примут, то спиртное в республике будут продавать только в будни.

Накануне в правительстве Республике Алтай прошло заседание межведомственного совета по укреплению общественного здоровья. Его участники обсудили проблему распространения алкогольной и табачной зависимости среди жителей региона и ее влияния на здоровье населения. По данным регионального минздрава, смертность населения в республике в прошлом году впервые за многие годы превысила рождаемость. Среди основных причин смертности специалисты называют не только болезни системы кровообращения и онкологию, но и ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, отравления алкоголем.

В связи с этим члены межведомственного совета предложили жестко ограничить распространения алкогольной и табачной продукции на территории республики, прежде всего, вблизи детских учреждений и в жилых домах, а также существенно сократить время продажи этих товаров. Глава региона Андрей Турчак поручил в недельный срок подготовить проект соответствующего постановления, чтобы рассмотреть его уже на ближайшем заседании правительства.

В этот документ, в частности, должны войти предложения о полном запрете алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ. Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни и ограничение времени в будни с 11 до 19 часов, в пятницу - до 16 часов (сейчас спиртное можно купить в любой день с 10 до 23 часов - прим. ред.). Планируется запретить открытую выкладку алкоголя и табака в прикассовой зоне и закрыть все "наливайки" в жилом секторе.