Названо главное условие начала новой мировой войны

Вероятность возникновения полномасштабной мировой войны в ближайшем будущем, по мнению экспертов, невысока.

Об этом заявил известный российский экономист Михаил Хазин в эфире радиостанции «Говорит Москва», сообщает ИА DEITA.RU.

Он отметил, что текущие события в разных частях мира следует рассматривать как отдельные и локальные проявления противоречий между отдельными государствами, а не как начало общего конфликта.

По словам Хазина, настоящая «большая война», в которую будут вовлечены главные мировые державы, возможна лишь после серьёзного кризиса мировых финансовых рынков, который, скорее всего, начнется в США.

Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет

Только после того, как финансовая система рухнет, объяснил эксперт, представители мировой элиты начнут искать выход из сложившейся ситуации — и одним из возможных вариантов может стать именно глобальный конфликт.

Дополнительно он добавил, что, судя по последним данным о состоянии американской экономики и финансовой системы, крупный кризис вполне предсказуем и, скорее всего, неизбежен, хотя точных сроков его начала пока назвать сложно.