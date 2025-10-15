В столице Камчатки о появлении медведя предупреждают сирены

В Петропавловске-Камчатском действует режим повышенной готовности из-за нашествия медведей. Некоторые хищники проявляют агрессивность к людям.

© Российская Газета

Увы, уже есть жертва - скончалась пожилая женщина, на которую медведь наткнулся на территории школы № 3 в краевой столице. Пенсионерка занималась скандинавской ходьбой, когда на тропе появился зверь. С тяжелыми ранами пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее врачи не смогли.

Тот же хищник бросился и на мужчину, проходившего по автостоянке недалеко от места ЧП. От гибели его спасла быстрая реакция - горожанин успел заскочить в машину и захлопнуть дверь. Этот момент попал на камеры наблюдения. Хорошо видно, как хищник пытается просунуть лапу в салон. А когда это ему не удается, медведь в бешенстве бьет по автомобилю с такой силой, что иномарка раскачивается. О встрече с диким животным от горожан пошли сообщения на номер 112, но моментальной реакции оперативных служб не последовало - дежурный оператор не воспринял эти звонки всерьез. Информацию охотоведы получили с задержкой.

Медведя-убийцу отследили и уничтожили. Охотоведы на теле животного не обнаружили ни застарелых ран, ни признаков истощения. То есть в город зверя привели не голод и не желание мстить за нанесенные обиды. Предположительно, хищник попал в Петропавловск-Камчатский по воде.

- Вместе с учеными разобрали этот трагический случай и пришли к выводу, что медведь переплыл Авачинскую бухту. Зверь нетипичный, ранее не был в городской среде, отсюда и его агрессивное поведение, - пояснил и.о. министра лесного и охотничьего хозяйства края Дмитрий Щипицын.

Специалисты полагают, что долгое нахождение в холодной морской воде могло усилить стресс медведя, спровоцировать его на ярость и злобу. После трагедии в правительстве края собрали оперативный штаб, который возглавил губернатор.

- Дал поручение увеличить количество оперативных групп реагирования, включив в состав представителей МВД. Опытные охотоведы будут круглосуточно дежурить на улицах краевой столицы. Необходимо проводить тщательный обход территорий вокруг школ и детских садов каждое утро перед началом занятий, - рассказал глава региона Владимир Солодов.

В оперативные службы Петропавловска-Камчатского ежедневно поступает по несколько сообщений от встревоженных жителей о замеченных в городе медведях. Каждый звонок отрабатывают, чтобы предотвратить трагедию. Кстати, оператора, проигнорировавшего сообщение о хищнике возле школы № 3, уволили после служебной проверки.

Есть и важная новация. Власти стали сообщать о "медвежьей" опасности с помощью сирен и голосовых предупреждений. Комплексы оповещения установлены на многоквартирных домах и административных зданиях.

- Система будет запускаться в тех районах, где обнаружен медведь. То есть она будет срабатывать не на всех 65 комплексах одновременно. Перед началом голосового сообщения "Внимание! В вашем районе замечен медведь. Соблюдайте осторожность. В случае обнаружения немедленно сообщите по номеру 112" пять секунд звучит сирена. При этом не надо паниковать! Сохраняйте спокойствие и возвращайтесь домой. Медведем, из-за которого звучит сирена, уже занимаются наши коллеги из полиции, минлесохоты региона и группы реагирования, - объяснил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Между тем после трагического инцидента стало больше ложных сообщений. Например, недавно за одни сутки поступило 13 обращений, из которых больше половины - восемь! - не подтвердились.

- Страшно. Мы теперь детей провожаем в школу и встречаем. Хотя, понятно, ничего нельзя сделать против такого хищника! Вечером детей во двор не выпускаем, на улицах пусто. Сами с работы идем и оглядываемся - не мелькнет ли тень. В городе уже в ходу шутка: "Не заходите в здания - там опасно при землетрясении, не выходите из дома - там медведи", - говорит жительница Петропавловска-Камчатского Лариса Зуева.

По поручению мэра города Евгения Беляева директора школ и детских садиков усилили контроль за территориями возле учреждений образования, а заодно разъяснили родителям воспитанников и учеников усиленные меры безопасности. По словам градоначальника, визиты хищников в краевую столицу - практически рядовое событие.

- Случаи выхода медведей в этот период относительно закономерны в связи с тем, что наш город расположен в окружении дикой природы - естественной среды обитания зверей. Наравне с медведями в город в течение года нередко приходят лисы, рыси, - сказал Евгений Беляев.

Для предотвращения трагедий региональный минлесохоты использует три беспилотника. С их помощью отслеживают с воздуха подходы к Петропавловску-Камчатскому и Елизову. Оперативные группы круглосуточно готовы к выездам. В Петропавловске-Камчатском задействованы 17 человек, в Елизове - 57, в Вилючинске - восемь.

- Мы увеличили количество людей в группах реагирования в краевой столице, разбили город на сектора. Налажено взаимодействие между муниципалитетами. Если потребуется, то Петропавловску-Камчатскому помогут опергруппы из соседнего Елизова, - рассказал врио зампреда правительства края Сергей Тюлькин.

Важно

Правила безопасности МЧС России при встрече с медведем:

- При появлении косолапого незамедлительно сообщите об этом на единый номер 112 или по телефонам местных Единых дежурных диспетчерских служб (ЕДДС).

- Не приближайтесь к медведю, не пытайтесь сделать с ним селфи, снять вблизи на видео, накормить.

- Не бегите от медведя и не поворачивайтесь к нему спиной. Не стойте у медведя на пути, особенно если он убегает от чего-то.

- Cпрячьтесь в укрытии. Если поблизости нет ничего подходящего, нужно прислониться к стене или большому дереву, чтобы слиться с объектом.

- Кричать и шуметь стоит, лишь когда зверь заметил вас. Нужно поднять руки, поставить рюкзак на голову, распахнуть плащ или куртку, чтобы казаться выше и больше.

- Не пытайтесь самостоятельно отогнать зверя за пределы населенного пункта с помощью авто. Это может спровоцировать его на агрессию и привести к печальным последствиям, если на пути убегающего хищника окажется человек. Лучшее в данной ситуации - сообщить точное местонахождение в ЕДДС или на номер 112, а затем наблюдать за зверем до приезда охотоведов.

***

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края выпустило рекомендации по предотвращению конфликтов с медведями. Охотоведы напоминают, что встреча с хищником на Камчатке может произойти в любое время в любом месте.

Как правило, стоящий на задних лапах медведь не настроен агрессивно, он старается получше разглядеть то, что его заинтересовало. Признаки агрессии в поведении можно распознать по напряженной позе и походке, движению в сторону человека, пыхтению, щелканью зубами и зевоте. Зверь может рычать, бить передними лапами по земле, издавать низкие горловые звуки, опускать голову и покачивать ею, делать резкие выпады в вашу сторону.

Если медведь приближается, а у вас нет возможности уйти, то стойте на месте и разговаривайте с ним спокойным, уверенным голосом. Продолжая разговор, старайтесь отойти от хищника. Если медведь напал - яростно сопротивляйтесь, старайтесь нанести ему болезненные удары в глаза, морду.

Контакт

Единый номер вызова экстренных служб - 112

Единые дежурные диспетчерские службы городских округов (ГО) и муниципальных районов (МР) Камчатского края:

- Петропавловск-Камчатский ГО - (4152) 303-111

- Елизовский МР - (41531) 61-560

- Елизовское городское поселение - (41531) 64-230

- Вилючинский ГО - (41535) 34-424

- Мильковский МР - (41533) 21-032

- Усть-Большерецкий МР - (41532) 21-170

- Быстринский МР - (41542) 21-594

- Соболевский МР - (41536) 32-033

- Усть-Камчатский МР - (41534) 20-708

- Алеутский МР - (41547) 22-245

- пгт Палана - (41543) 31-118, 32-118

- Тигильский МР - (41537) 21-603

- Олюторский МР - (41544) 52-957

- Карагинский МР - (41545) 41-783

- Пенжинский МР - (41546) 61-288