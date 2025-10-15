Блогерша описала впечатления жителей Панамы от России словами «вытаращили глаза»

Россиянка Марина Ершова побывала в Панаме и рассказала местным жителям о родине. Она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен» список того, что удивило панамцев в ее рассказе.

Путешественница объяснила, что снег шокирует латиноамериканцев. Кроме того, жители стран Центральной Америки не смогли понять, зачем россияне делают заготовки на зиму. «Когда я рассказала, что у нас люди сами закатывают еду в стеклянные банки: варенье, огурцы, помидоры, даже грибы, — то панамцы вытаращили глаза», — такими словами блогерша описала их впечатления от России.

Панамцев также сбивают с толку размеры России: они не могут поверить, что путешествие из одного города в другой иногда занимает неделю. Помимо этого, латиноамериканцы удивляются, почему русские редко улыбаются. А граждан России они назвали супергероями. «Им кажется, что мы живем в каком-то ледяном фильме, где люди героически выживают. Но при всем своем шоке они искренне восхищаются нами», — подчеркнула Ершова.

Ранее эта блогерша описала страну Латинской Америки фразой «пистолет у окна, и машина уже не твоя». Автор публикации отметила, что главная ошибка туристов в Панаме — думать, что находиться в ней безопасно, как в Европе.