Авиакомпании выступили за корректировку маршрутов полетов на юге

В России авиакомпании ищут способы поддержать пассажиропоток и рассчитывают на смягчение ограничений полётов на юге, где значительная часть воздушного пространства закрыта с февраля 2022 года.

Как утверждает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, в случае спрямления южных маршрутов и открытия при возможности ещё хотя бы одного из аэропортов в данном регионе годовой пассажиропоток может вырасти на 7 млн человек. В пример между тем приводится спрямление маршрутов на расстоянии от Элисты до Волгограда, которое, согласно статье, повысит оптимальность маршрутов на 60%.

Кроме того, перевозчики также предлагают перевести на круглосуточную работу ряд закрывающихся на ночь запасных аэродромов, необходимых во время ограничений из-за угрозы атаки беспилотников.

В авиакомпаниях считают, что Минтрансу стоит инициировать обсуждение корректировки южных маршрутов с Минобороны.

Ранее в СМИ писали о якобы открытии аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. Позже Росавиация опровергла эти сообщения.

Между тем 11 сентября аэропорт Краснодара открылся для обслуживания рейсов — впервые с февраля 2022 года.