Совет Федерации держит руку на пульсе реновации Норильска

Реновация Норильска идет полным ходом, ее не остановят никакие экономические проблемы: такой вывод сделан в ходе совместной рабочей поездки федеральных и краевых делегаций в заполярный город.

© Российская Газета

Московскую делегацию возглавлял заместитель председателя Совета Федерации России Николай Журавлёв, который в торжественной обстановке вручал ключи от квартир очередным норильским новоселам. Также сенатор принял участие в церемонии передачи муниципальным властям новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Первая партия из 12 машин, поставленных в рамках региональной программы обновления муниципальных автобусных парков, пополнила городское автохозяйство.

- Норильск для Совета Федерации - особый город, - заметил в ходе своего визита вице-спикер СФ. - Еще в 2020 году мы взяли шефство над его развитием, чтобы город продолжал благоустраиваться, развивалась социальная инфраструктура, создавались общественные пространства. Стремимся к тому, чтобы создать самые благоприятные условия для проживания: качественное жилье, медицинское обслуживание, доступное образование.

Как все начиналось

Напомним, что в 2020 году по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко был разработан комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года. В его создании и реализации приняли участие власти Красноярского края, администрация самого Норильска и компания "Норникель", а также правительство страны в лице Министерства развития Дальнего Востока и Арктики. Участники заключили четырехстороннее соглашение по реализации плана, который предусматривает 120 миллиардов рублей инвестиций: 24 миллиарда из федерального бюджета, 14,8 миллиарда из бюджета региона, а самый крупный взнос взял на себя "Норникель": 81,3 миллиарда рублей.

Цель плана - вернуть город на рельсы уверенного развития, которое "встало на паузу" три десятилетия назад. На протяжении этого периода в Норильске практически не строились новые жилые дома и социальные объекты, в недостаточной мере обновлялась инфраструктура.

Согласно плану, или, точнее, программе реновации, в городе должны появиться множество жилых домов на сотни квартир, новая поликлиника и школа, обновлены крупные городские центры вроде легендарной "Башни", расположенной в здании культурного наследия, - визитной карточки Норильска и Заполярного государственного университета имени Н. Ф. Федоровского, - а также реконструированы инфраструктурные коммунальные узлы.

Сотни новоселов за считаные годы

Реализация программы реновации началась в 2022 году. За достаточно короткий срок заполярная столица российской цветной металлургии буквально преобразилась. Это заметили и московские, и красноярские гости из краевого правительства. Они обсудили промежуточные результаты реновации на рабочем заседании. Только абсолютно новых многоквартирных домов к этому дню построено восемь - почти на 400 квартир.

Также был завершен один жилой долгострой, который, кстати, можно считать символом реновации, - с него она, в принципе, в городе и началась. Речь о незавершенном здании в Солнечном проезде, которое в 2021 году компания "Норникель" предложила обследовать и, в случае положительных заключений, перепланировать в соответствии с современными нормами. Итог: в 2024 году дом на 90 квартир был готов, а ключи новоселам вручала лично спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Новоселами, к слову, были специалисты, приглашенные на работу в заполярный дивизион "Норникеля".

Менее чем за год после этого строители сдали еще три жилых дома на 46 квартир каждый. Ключи от квартир в них счастливые новоселы получали из рук мэра города Дмитрия Карасёва и губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Последняя на сегодня "передача жилплощади" состоялась как раз во время визита в Норильск Николая Журавлёва: из его рук долгожданные ключи получили 69 семей. Следующие четыре жилых дома, что называется, на подходе: два из них, на 46 квартир каждый, готовы полностью, еще два, на 144 и 44 квартиры, планируется сдать в эксплуатацию в декабре. В общем, как нетрудно представить, набралось нового жилья практически на целую улицу. Для города, где больше 30 лет не велось строительство жилья, это весьма масштабное свершение.

Тем более что параллельно с программой реновации "Норникель" внедряет в городе самую масштабную в стране систему наблюдения за состоянием вечномерзлых грунтов. И не просто наблюдения - результаты используются как для укрепления почвы под существующими городскими зданиями, так и для корректировки новых строительных проектов. Поэтому в долговечности своего нового жилья новоселы уверены. Это уже не говоря о масштабном благоустройстве дворов и общественных пространств, которое также ведется в Норильске сразу на многих городских территориях. Так что можно понять москвичей, которые спустя всего лишь три года, прошедшие с последнего их визита, увидели Норильск преображенным.

Отметим, что комплексный план развития города - это не только строительство. В него также входит и переселение возрастных норильчан в регионы с более благоприятным климатом. Причем эта часть программы уже реализована полностью: переехали 1090 семей, сделано это исключительно за счет средств "Норникеля".

Центр притяжения

Однако самым, пожалуй, заметным пунктом реновации, даже для гостей, стала реконструкция знаменитой "Башни" - общественного здания в центре города. Работа по ее обновлению велась силами "Норникеля" при сотрудничестве с мэрией и Агентством развития Норильска. В советские времена в "Башне" располагалась техническая библиотека, поэтому она многие десятилетия была излюбленным местом встреч городской интеллигенции, и не только ее.

Для норильчан "Башня" приобрела поистине культовый статус, что и стало причиной особенного внимания к проекту реконструкции. Теперь, после масштабных восстановительных работ, здание не только сохранило функционал, но и значительно его расширило. Здесь появился свой променад - крытый бульвар с прогулочной зеленой зоной, места для встреч, общения, творчества, работы и даже для покупок. Сделали в "Башне" детскую игровую зону, кулинарную студию, зал для кинопоказов и лекций и многое-многое другое. Иначе говоря, обновленная "Башня", открытая для посетителей в августе 2025 года, стала настоящим социокультурным центром города. Тем более что проектировщики и строители постарались при всем радикальном переустройстве сохранить атмосферу легендарных времен ее возведения.

На очереди здоровье и наука

Другая важная часть программы реновации - системное развитие медицины и образования, без которых невозможна нормальная жизнь любого города. Понимая это, авторы программы заложили в нее, например, строительство новой крупной поликлиники на 1000 посещений в смену. Это более сложный, чем жилые дома, проект, поэтому сроки его реализации несколько больше - окончание строительства запланировано на 2028 год. На сегодня уже готово свайное поле под большое семиэтажное здание, выполнена вертикальная планировка территории.

Создание многопрофильного образовательного центра, которому уже на этапе проектирования присвоено имя Владимира Ивановича Долгих, только начинается: завершены инженерные изыскания и техническая часть проектной документации, которая уже получила положительное заключение Красноярской краевой государственной экспертизы. Кстати, с учетом мероприятий по термостабилизации грунтов.

Новый образовательный центр наверняка станет одним из крупнейших подобных заведений в СФО. Судите сами: в него войдут начальная, средняя и старшая школы, центр дополнительного образования, в том числе для взрослых, социокультурный центр для проведения массовых мероприятий и проектов, центр образовательных практик для педагогических и управленческих кадров города. Непосредственные работы по сооружению должны начаться в этом году, а до конца 2028 го объект должен быть передан городу в рамках благотворительности.

Держим темп!

Главный вывод, к которому пришли все участники рабочего совещания: и государство, и власти Красноярского края, и, что особенно важно, самый крупный инвестор программы реновации - "Норникель", выполняют все свои обязательства. И это несмотря на значительные экономические затруднения, с которыми сегодня столкнулась наша страна.

- Несмотря на динамику экономических изменений в мире, компания сохраняет ответственный подход в реализации мероприятий комплексного плана, - подчеркнул вице-президент - руководитель Красноярского представительства "Норникеля" Сергей Ткаченко. - Изменения есть, но они рабочие. Так, по результатам завершения работы над рядом проектов принято решение перераспределить финансирование на более приоритетные объекты, как, например, на точечную застройку Центрального района Норильска. Первые результаты и начало строительства жилья мы ожидаем уже в начале 2027 года. Ведь наша задача заключается не только в финансировании, но и в стратегическом управлении намеченными планами, адаптации их к реальным условиям и оперативной корректировке для максимально эффективного результата для норильчан.