В США заявили о готовности РФ предоставить документы по убийству Кеннеди

Конгрессвумен Соединенных Штатов Анна Паулина Луна сообщила о намерении России передать информацию по делу об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди.

— Посол РФ в США лично передаст мне в офис сведения от российского правительства, которые касаются убийства Джона Кеннеди. Это документ объемом 350 страниц, — написала она в социальной сети X.

Конгресс пытался получить доступ к данной информации еще в 1990-х годах, добавила Луна.

Джона Кеннеди застрелили в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он был на посту президента менее трех лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Его застрелили через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах он жил в Советском Союзе, где работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая потом уехала с ним в Штаты. Возникали многочисленные версии о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.

