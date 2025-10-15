15 октября: какой праздник отмечают в России и мире

15 октября в России отмечают День адресно-справочной службы ФМС, а в мире — День сельских женщин. Православные вспоминают праведного Федора Ушакова. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 15 октября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.

Праздники в России

День адресно-справочной службы ФМС РФ

15 октября 1809 года в Москве и Петербурге были созданы конторы адресов в составе городской полиции. На них возлагали две функции: финансовую и полицейскую — скажем, если кто-то хотел устроиться на работу в одной из столиц, контора в обмен на денежные знаки и паспорт выдавала билет на жительство. Без этого документа наниматель не мог заключить договор с сотрудником, иначе его ждал штраф.

До недавнего времени адресные бюро были подразделениями МВД, ГУВД, и УВД, а сейчас этой работой занимаются сотрудники Федеральной миграционной службы РФ.

Праздники в мире

Международный день сельских женщин

Впервые этот День ООН. Главная цель — отметить вклад сельских женщин, в том числе принадлежащих к коренным народам, в развитие сельского хозяйства и аграрных районов, а также подчеркнуть их роль в искоренении нищеты и голода.

По данным организации, в среднем женщины составляют более 40 процентов сельскохозяйственной рабочей силы в развивающихся странах. К тому же они берут на себя неоплачиваемую работу: уход за детьми и бытовые дела. Однако женщины в сельской местности, как правило, ограничены в правах на владение землей, а их труд оплачивается ниже.

Международный день белой трости

Впервые День отметили в 1970-м году с целью обратить внимание общественности на проблемы и нужды незрячих людей. По данным Международного агентства по предотвращению слепоты, 43 миллиона человек по всему миру являются слепыми. Помимо бытовых неудобств, слепота — еще и большое финансовое бремя, так как незрячим людям намного труднее найти хорошую работу и самостоятельно обеспечивать себя.

Какие еще праздники отмечают в мире 15 октября

Всемирный день борьбы с раком молочной железы; Всемирный день мытья рук; День импровизатора; День учителя в Бразилии; День студента в Индии.

Какой церковный праздник 15 октября

День памяти праведного воина Феодора Ушакова

Адмирал российского флота, генерал Феодор Ушаков был канонизирован в 2001 году. В историю он вошел как полководец, не проигравший ни одного боя, уничтоживший десятки турецких кораблей и сразивший сотни вражеских моряков. При жизни Ушаков не постригся в монахи, не был богословом, однако Церковь чтит его как праведника и благотворителя.

Уже будучи в отставке, Ушаков жертвовал большие деньги на благо Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря. Во время Великого поста он жил там неделями и вместе с братией стоял на длительных службах. В быту адмирал был скромен и, несмотря на привилегии, жил как простой селянин. Ушаков никогда не был женат, за женщин не дрался на дуэлях — словом, для Церкви он является примером христианина, который, несмотря на свое положение, сумел отказаться от мирских соблазнов и интриг.

Какие еще церковные праздники отмечают 15 октября

День памяти Священномученика Киприана, епископа, мученицы Иустины и мученика Феоктиста; День памяти благоверной княгини Анны Кашинской; День памяти преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца; День памяти мучеников Давида и Константина, князей Арагветских; День памяти мученицы Александры Булгаковой.

Приметы на 15 октября

В народном календаре 15 октября — Куприянов день. Святым Киприану, Иустине и Феоктисту молились, чтобы защититься от злых духов.

Ярко одеться в Куприянов день — удачу потерять; Нельзя оставлять некрещеного ребенка в комнате одного — его могут напугать нечистые силы; Ночевать в чужом доме — к проблемам в быту.

Кто родился 15 октября

15 октября 2025 года — 211 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и драматурга Михаила Лермонтова. Многие его произведения — неотъемлемая часть школьной программы: роман «Герой нашего времени», поэмы «Мцыри» и «Демон», стихотворение «Бородино» и другие.

Творчество Лермонтова получило большой отклик в кинематографе, симфоническом и оперном искусстве. Целый ряд его стихов в настоящее время исполняются как романсы.

Идеи немецкого философа оказали огромное влияние на культуру и философию, а его труды до сих пор активно изучаются и находят переосмысление в искусстве.

Ницше является автором концепции «сверхчеловека» — союза «твари и творца», который преодолевает слабость и упадок человеческой природы, тем самым достигая наивысшей точки своего развития.

Кто еще родился 15 октября

Мишель Фуко (1926-1984) — французский философ, создатель первой во Франции кафедры психоанализа; Алексей Кольцов (1809-1842) — русский поэт; Илья Ильф (1897-1937) — советский писатель, один из авторов романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»; Николай Басков (49 лет) — эстрадный и оперный певец, народный артист России.